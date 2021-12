Toronto-Insigne, parla il presidente: "Importante rispettare il salary cap! Se non possiamo permettercelo..."

Bill Manning, presidente del Toronto FC, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche in merito ad un interesse del club di MLS per il capitano del Napoli Lorenzo Insigne. "Insigne? Ci sono alcuni calciatori che giocano in Europa - le sue parole al Toronto Sun - che abbiamo esaminato e su cui abbiamo chiesto delle informazioni, lo facciamo per molti giocatori, specie in vista del mese di gennaio. A dicembre qui si apre la finestra di calciomercato, ma è gennaio il periodo caldo. Il tetto salariale della MLS è la cosa più importante. Possiamo parlare di giocatori tutto il giorno, ma se non possiamo iscriverli in lista a causa del salary cap... Giovinco? Vediamo come andranno le cose, se ci sarà l'opportunità".