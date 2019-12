Torreira si riprende l'Arsenal? Titolare contro l'Everton in vista dell'arrivo di Arteta

Lucas Torreira (23) è il nome caldo per il mercato del Napoli. Negli scorsi giorni l'ex Samp è stato accostato proprio alla squadra partenopea, anche se sul futuro del giocatore uruguaiano inciderà molto il pensiero del neo tecnico dell'Arsenal Arteta. In vista dell'arrivo dell'allenatore spagnolo sulla panchina dei gunners, il centrocampista è stato schierato dal primo minuto per la sfida contro l'Everton.

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; Sidibé, Holgate, Mina, Digne; Delph, Davoes; Iwobi, Sigurdsson, Richarlison; Calvert-Lewin

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Maitland-Niles, Chambers, Sokratis, Saka; Torreira, Xhaka; Nelson, Smith Rowe, Martinelli; Aubameyang