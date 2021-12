Tottenham all'assalto di Insigne? Repubblica: pronta offerta low-cost, i dettagli

Secondo quanto riportato da La Repubblica - Napoli il Tottenham di Antonio Conte sarebbe pronto a farsi avanti con un'offerta low cost da presentare agli azzurri per acquistare Lorenzo Insigne, attualmente in scadenza di contratto a giugno. A inizio febbraio il capitano potrebbe accordarsi con qualsiasi squadra e per questo gli Spurs proveranno a fare leva sulla sua condizione contrattuale per rilevarlo con un'offerta al ribasso. Lo si apprende da Tuttomercatoweb.com.