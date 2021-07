Tottenham-Atalanta, forte tensione per Romero: la trattativa rischia di saltare?

Tensione forte tra l'Atalanta e il Tottenham per Cristian Romero. Nelle ultimissime ore - sottolinea Sky Sport - ci sono stati dei contatti tra le parti per provare a sbloccare la situazione ma i due club si sono lasciati male. Da capire se la trattativa possa essere recuperata e rimessa in piedi ma al momento è concreto il rischio che salti.