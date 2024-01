Tottenham, Dier non convocato: ha l'accordo col Bayern. Continuano i colloqui con Dragusin

Eric Dier, non è stato convocato dal Tottenham stasera per la sfida di FA Cup contro il Burnley, poiché il Bayern Monaco ha concordato i termini con il centrale inglese. Il club tedesco è ancora in attesa di prendere la decisione finale. Gli Spurs ingaggeranno presto il nuovo difensore centrale, mentre i colloqui con Radu Dragusin continuano. A riferirlo su X, è il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano.

🚨󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Eric Dier, not in Tottenham squad tonight as Bayern have agreed terms with the English CB.



German club still waiting to make final decision + Spurs to sign new centre back soon as Dragusin talks continue.



➕ Sessegnon and Van de Ven back in #THFC squad. pic.twitter.com/UPUmnE8itf