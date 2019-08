Tottenham è fatta per Lo Celso: ora Eriksen è più vicino alla cessione a Real o Atletico

Giovani Lo Celso al Tottenham, ormai in dirittura. C’è l’accordo con il Betis Siviglia per 60 milioni, nelle prossime ore l’arrivo di Lo Celso a Londra per le visite. Ora il Tottenham deve gestire la vicenda Eriksen, ma l’eventuale cessione può essere chiusa anche dopo la fine del mercato inglese. L’Atletico Madrid, che lo aveva cercato con forza, è tornato sul centrocampista in scadenza di contratto, oggi più avanti rispetto al Real. Mentre Bruno Fernandes aveva un accordo sia con il Tottenham che con il Manchester United, ma manca ancora quello con lo Sporting. E intanto il Tottenham ha preso Lo Celso…