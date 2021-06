Tottenham? No, Osimhen pensa solo al Napoli: non vede l'ora di conquistare il Maradona

L'interesse del Tottenham per Victor Osimhen non spaventa il Napoli, per il quale il centravanti nigeriano è incedibile. Lo stesso attaccante azzurro, stando a quanto riferito da La Repubblica, in questo momento pensa solo al Napoli, ce l'ha nel cuore, e non vede l'ora di giocare in uno stadio Diego Armando Maradona pieno, cosa che a causa della pandemia non ha ancora potuto fare. In questo momento Osimhen è in patria, in Nigeria, e si allena per le strade di Lagos con la maglia del Napoli sempre addosso. E che lì resterà anche nei prossimi anni.