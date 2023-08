Tottenham, Postecoglou: "Ndombele via, in mediana stiamo bene con Lo Celso e altri due"

Ange Postecoglou, tecnico del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa del mercato degli Spurs a quattro giorni dalla chiusura delle trattative.

TuttoNapoli.net

Ange Postecoglou, tecnico del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa del mercato degli Spurs a quattro giorni dalla chiusura delle trattative. E ammette che c'è ancora un numero considerevole di giocatori che può salutare.

Il tecnico australiano non ha fatto nomi, ma tra gli esuberi citiamo il capitano e portiere Hugo Lloris; i difensori Eric Dier, Davinson Sanchez, Japhet Tanganga, Djed Spence e Sergio Reguilon tra i difensori, più il centrocampista Tanguy Ndombele, rientrato dal prestito al Napoli.

Proprio su Ndombele ci sono le parole di Postecoglou: "È in una barca con alcuni altri giocatori. Abbiamo 5-6 elementi in questa lista. Lui si sta continuando ad allenare duramente ma nella zona di centrocampo al momento siamo già messi bene, basti vedere come hanno giocato Skipp, Hojbjerg e Lo Celso. Penso che molte cose in settimana verranno risolte".