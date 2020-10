Tottenham su Milik, Mourinho ammette: "Serve una punta, la società ci sta lavorando"

Tottenham a caccia del centravanti. Nelle ultime ore è tornato sul tema l'allenatore José Mourinho, confermando che oltre al centrale di difesa si sta lavorando per l'inserimento in rosa di un nuovo attaccante: "Ci stiamo provando e la società sta facendo il massimo -. Dopo se ci riusciremo o no non dipenderà solo da noi. E' come una partita di calcio: può vincerla come perderla, ma l'importante è sempre dare il massimo".