Tottenham su Milik? Non solo: Mourinho vuole l'ex azzurro Vinicius

L'emittente portoghese TVI24 riporta l'interesse del Tottenham per l'attaccante del Benfica Carlos Vinicius. La clausola rescissoria è fissata in 100 milioni di euro, ma per circa la metà, ovvero 50 milioni, il club portoghese sarebbe disposto a mettersi a sedere per trattare la cessione dell'ex Napoli. A quel punto, sfumerebbe la pista Milik per il club inglese.