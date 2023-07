Tousart verso Napoli: l'Hertha l'ha escluso dal ritiro, presto novità

Come Lozano e Zielinski, diretto verso l'Arabia, anche Demme ha il contratto in scadenza nel 2024

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come Lozano e Zielinski, diretto verso l'Arabia, anche Demme ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe andare all’Hertha Berlino. Al Napoli piace Tousart (allenato da Garcia ai tempi del Lione) che è nel mirino anche del Monaco ed è stato escluso dai convocati per il ritiro dell’Hertha Berlino. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.