Tra due giorni scade la clausola e Kim è ancora un giocatore del Napoli

Kim Min-Jae si allena da solo in attesa di novità. Ha già svolto le visite mediche col Bayern Monaco ma il tempo stringe

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Kim Min-Jae si allena da solo in attesa di novità. Ha già svolto le visite mediche col Bayern Monaco ma il tempo stringe. La clausola infatti scade sabato 15 luglio. Il club tedesco ha ancora due giorni di tempo per coprirla ufficializzando così il centrale coreano. De Laurentiis è in attesa e quando arriverà il bonifico procederà all'acquisto del sostituto. Kilman è il nome principale anche se i Wolves chiedono almeno 40 milioni di euro.