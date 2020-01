Tra un'ora il Napoli sarà costretto a fare un "taglio" nella lista per la Serie A

L'addio di Amin Younes, che sembrava scontato, si è arenato. Il tedesco, ad un'ora dalla chiusura del calciomercato, rischia seriamente di restare in azzurro nonostante la volontà iniziale di cederlo. L'ex Ajax ha rifiutato tante destinazioni come Torino e Sampdoria, non vuole andare via in prestito, avrebbe preferito l'estero, e comunque ha impedito al Napoli di perfezionare l'uscita nonostante accordi tra club già raggiunti. Ora il rischio concreto, per lui, è quello di ritrovarsi fuori lista per la Serie A. Al momento l'elenco è completo e lui rientra nei 25 (che sono 23 perché mancano due elementi del vivaio) ma quando tornerà Malcuit, che intanto è stato escluso per fare spazio a Lobotka, un posto dovrà liberarsi. Rischia di uscire lui, Younes, oppure Ghoulam, che non gioca da ottobre. Una scelta che il Napoli prenderà prossimamente, dato che Malcuit non rientrerà a breve. Salvo sorprese: un'ora alla fine del mercato e tutto può ancora accadere...