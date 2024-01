Traoré, ADL ha anticipato 3 big italiane. E ora costringe un azzurro a partire

GIOVANILI COPPA ITALIA PRIMAVERA, NAPOLI FUORI AI QUARTI DI FINALE: VINCE LA LAZIO 2-1 Il Napoli Primavera è stato sconfitto dalla Lazio per 2-1 nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera Tim Cup allo Stadio "Mirko Fersini" di Formello. Il Napoli Primavera è stato sconfitto dalla Lazio per 2-1 nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera Tim Cup allo Stadio "Mirko Fersini" di Formello. LE ALTRE DI A TORINO, JURIC BLINDA BUONGIORNO: "BASTA PARLARE DI CESSIONI, È NOSTRO E RESTA QUI" Ivan Juric blocca Buongiorno, difensore in gol col Napoli accostato proprio al club azzurro nelle ultime ore. L'allenatore del Torino, intervenuto in conferenza stampa, ha dichiarato: "Non bisogna parlare sempre in ottica di vendere. E' un giocatore del... Ivan Juric blocca Buongiorno, difensore in gol col Napoli accostato proprio al club azzurro nelle ultime ore. L'allenatore del Torino, intervenuto in conferenza stampa, ha dichiarato: "Non bisogna parlare sempre in ottica di vendere. E' un giocatore del...