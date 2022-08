Trattato dal Napoli, Brekalo può tornare in Serie A: contatti con il Sassuolo

L'attaccante esterno del Wolfsburg, dopo la stagione in prestito al Torino, potrebbe tornare in Serie A.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Sassuolo punta Josip Brekalo. L'attaccante esterno del Wolfsburg, dopo la stagione in prestito al Torino, potrebbe tornare in Serie A. Come riferito da Sky Sport, nelle ultime ore il club neroverde ha avuto dei contatti con il Wolfsburg per il croato. E' lui l'ultimo nome per l'attacco di Dionisi.