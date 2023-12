Tre azzurri in uscita: possono lasciare Napoli a gennaio in prestito

Meno di un mese all'inizio della sessione invernale di calciomercato.

Meno di un mese all'inizio della sessione invernale di calciomercato. Il Napoli a gennaio potrebbe cedere quei giocatori che hanno trovato pochissimo minutaggio in questa prima parte di stagione. Sono tre gli indiziati principali a lasciare Napoli in prestito, come svelato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale: “Alessio Zerbin, Gianluca Gaetano e Alessandro Zanoli potrebbero lasciare il Napoli a gennaio in prestito”.