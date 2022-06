Tre cessioni per liberare il mercato: tutte le trattative restano in stand by

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mercato del Napoli è bloccato in attesa di conoscere i nomi delle prime cessioni con tre giocatori che potrebbero portare i milioni necessari per dare il via libera ai prossimi acquisti. Politano e Demme sono finiti nel mirino del Valencia, che però deve attendere la cessione di Guedes prima di poter dare l'assalto agli obiettivi in entrata. Ounas, valutato oltre 10 milioni, piace soprattutto a Monza e Torino, ma movimenti concreti non ce ne sono. Per questo Giuntoli, oltre ad aver messo in ghiaccio l'accordo per Deulofeu, tiene vivi i contatti per Brekalo col Wolfsburg, col Bodo per Solbakken, oltre che Ostigard, Casale e Colwill per la difesa. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.