Tre club respinti per Demme: ecco quanto chiede il Napoli per lasciarlo partire

Spalletti ha avuto un colloquio con Demme, gli ha ribadito che è un giocatore importante e che nella seconda parte della stagione ci sarà più spazio per lui, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli vuole tenerlo, gli abboccamenti di Salernitana, Stoccarda e Bayer Leverkusen non hanno soddisfatto le condizioni poste dal club di De Laurentiis: cessione a titolo definitivo per 4-5 milioni di euro o prestito con diritto di riscatto con l’ingaggio pagato interamente dal club interessato".