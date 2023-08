Tre giovani Juve contro il Napoli alla prima di campionato? Li vuole tutti e tre il Frosinone

Il Frosinone, primo avversario del Napoli in campionato, ha manifestato il proprio interesse per Matías Soulé

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Frosinone, primo avversario del Napoli in campionato, ha manifestato il proprio interesse per Matías Soulé, versatile ala classe 2003 argentina di enorme talento. Un passo significativo quello messo in atto proprio nella giornata di ieri, al quale però ha fatto seguito il delinearsi di un quadro altrettanto denso di contenuti. In sostanza, la Juve vorrebbe cederlo a titolo definitivo mentre il sodalizio di viale Olimpia sarebbe disposto a procedere attraverso un trasferimento in prestito. Non solo, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il 20enne nativo di Mar del Plata, in caso di addio alla Vecchia Signora, avrebbe la possibilità di scegliere tra un folto gruppo di squadre sia tricolori che straniere. Tutte di fascia medio-alta, dettaglio non di poco conto che rende ancor più complicati i margini per l’instaurarsi di una possibile trattativa. A riportarlo è Tuttofrosinone.com.

Detto di Soulé, il Frosinone ha sondato il terreno anche per altri due elementi della rosa juventina. La posizione rivestita in campo muta, ma il talento e le potenzialità non subiscono grosse variazioni. Le allusioni conducono ai profili di Hans Nicolussi Caviglia ed Enzo Barrenechea. Entrambi protagonisti in mediana a suon di qualità e quantità, possiedono le caratteristiche ideali che la società presieduta da Maurizio Stirpe cerca per andare a puntellare quella zona precisa del rettangolo verde. Uno alternativo all'altro, chiaramente. Se nel caso del primo, classe 2000, è forte la concorrenza della Salernitana, per quel che concerne il secondo le condizioni per strappare un prestito sono maggiori. I ciociari hanno portato a compimento i passi iniziali, manifestando con chiarezza le loro intenzioni qualora il 22enne argentino dovesse salutare Torino. Uno scenario, quest’ultimo, assai probabile col Leone alla finestra.