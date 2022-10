Tre italiane sulle tracce di Broja, c'è anche il Napoli: il Chelsea pone una condizione

Così il Chelsea potrebbe valutare un possibile addio nella finestra trasferimenti invernale, preferibilmente in prestito per evitare di perdere il controllo

Armando Broja è uno dei giovani attaccanti più richiesti del momento. Questo per due motivi: nella passata stagione, al Southampton, ha dimostrato tutto il suo valore, convincendo il Chelsea a tenerlo in rosa anche in questa stagione. Secondariamente perché i Blues non lo stanno utilizzando molto, nonostante il nuovo corso sia incentrato sui giovani. Da capire se le cose con Graham Potter potranno eventualmente cambiare, per ora è stato utilizzato quasi sempre ma solamente per spezzoni di partita.

Prestito a gennaio?

Così il Chelsea potrebbe valutare un possibile addio nella finestra trasferimenti invernale, preferibilmente in prestito per evitare di perdere il controllo del calciatore. La sua situazione è però legata a un arrivo nel reparto offensivo. Nelle ultime settimane si è parlato molto di Christoph Nkunku, francese del Lipsia che ha svolto anche le visite mediche con i londinesi. I rapporti con i tedeschi però si sono molto raffreddati nel corso delle ultime settimane, cioè da quando Christopher Vivell è finito nel mirino come nuovo dirigente per gli inglesi, lasciando solo due settimane fa il Lipsia. Da lì in poi i rapporti si sono irrigiditi.

Ci sono tre italiane.

Nel corso dei mesi Broja è stato seguito da Atalanta e Inter, almeno inizialmente, mentre nelle ultime settimane ci sono altre tre squadre che hanno avuto contatti per capire la situazione. Si tratta del Napoli, eventualmente per sostituire Osimhen in caso di grande offerta (ma solo a giugno), ma anche la Roma e il Milan. Preferita dal Chelsea, comunque, la pista di un prestito in Premier.