Tre nomi per il centrocampo di Spalletti: ci sono due norvegesi

Sono tre i nomi che il Napoli sta prendendo in considerazione per il centrocampo di Spalletti: il primo è quello di Basic del Bordeaux, che da giorni rimbalza anche dalla Francia; il secondo è quello di Thorsby della Sampdoria; il terzo, connazionale del doriano e che già in passato era stato accostato all'Italia con insistenza, Sander Berge dello Sheffield in Inghilterra. A riportarlo è il Corriere dello Sport.