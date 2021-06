Tre top club su Koulibaly, ma il Napoli può anche tenerlo: fissata la base d'asta

Real Madrid e non solo: sulle tracce di Kalidou Koulibaly potrebbe scatenarsi un'asta, ma il Napoli lo venderà solo a determinate cifre. A riportarlo oggi in edicola è Tuttosport: "Sul difensore senegalese ci sono anche Bayern Monaco e Manchester City, ma in assenza di una proposta ufficiale e soddisfacente (non meno di 50 milioni di euro) il Napoli potrebbe decidere di tenerlo per l’ottavo anno consecutivo in maglia azzurra. Dovesse arrivare il club con il relativo, ricco assegno, il Napoli non si farà trovare impreparato".