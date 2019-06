Triangolo di mercato Napoli-Parma-Bari: Ounas e Rog verso il prestito ai ducali

Prosegue la sinergia tra Napoli e Parma sul mercato e può coinvolgere anche il Bari. A svelare nel dettaglio il triangolo di mercato è l’edizione odierna di Tuttosport che spiega gli affari che potrebbero concludersi tra i tre club: “Rog e Ounas andranno in prestito al Parma, che acquisterà Sepe per 7 milioni e darà al Bari in prestito un po’ di calciatori che non utilizzerà nella prossima stagione”.