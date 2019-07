Triello per Darmian: tra Juventus e Inter spunta il Napoli, Hysaj può cambiare la trattativa

Matteo Darmian è pronto al ritorno in serie A. Il suo contratto con il Manchester United è in scadenza e ora pensa al ritorno a casa. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione: la Juventus lo ha già convinto, ma il suo arrivo è legato alla cessione di Cancelo e l’accordo con il City non c’è ancora. Intanto al calciatore pensa anche l’Inter: il calciatore piace a Conte e il ds Ausilio non ha mai mollato i contatti con il suo entourage. Anche qui ago della bilancia saranno le cessioni di uno tra Dalbert e Perisic. Ma tra le due litiganti ci sarebbe anche il Napoli. “Se fosse Hysaj il primo laterale a cambiare maglia i piani (juventini) di Darmian potrebbero cambiare di nuovo”.