Trippier-Napoli, ci siamo! Dall'Inghilterra: "Affare da 28mln, è entusiasta di vestire l'azzurro"

Svolta sul futuro di Kieran Trippier: secondo The Independent, infatti, il Napoli è in pole position per il giocatore inglese e lo stesso Trippier sarebbe entusiasta della prospettiva di un'avventura all'estero in maglia azzurra. Secondo il quotidiano inglese, il Napoli - si legge - è fiducioso di raggiungere un accordo col Tottenham sulla base di 25 milioni di sterline, circa 28 milioni di euro. Trippier è un terzino destro di spinta che con gli Spurs ha conquistato la finale di Champions League che disputerà contro il Liverpool. Poi sarà tempo di mercato e nonostante abbia altri tre anni di contratto, la volontà a quanto pare è quella di ripartire altrove. Esattamente al Napoli.