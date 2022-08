Troppi 28 elementi, il Napoli deve sfoltire: la situazione di Zerbin, Gaetano e Contini

Il Napoli deve dare un taglio al suo organico che in ritiro era composto da ben 28 elementi, scrive la Gazzetta dello Sport che fa il punto sulle uscite

Il Napoli deve dare un taglio al suo organico che in ritiro era composto da ben 28 elementi, scrive la Gazzetta dello Sport che fa il punto sulle uscite minori: "Di conseguenza, molti giovani verranno mandati in prestito, e non è soltanto il caso di Costanzo e Zedadka, per i quali si prospetta l’ipotesi di un anno in Serie C come per i portierini Marfella ed Idasiak. Il Bari potrebbe essere la destinazione adatta per far crescere Ambrosino, bomber della Primavera azzurra, ma ancor più intriganti sono le vicende che riguardano Nikita Contini, Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano. Per il portiere ex Vicenza è pronto il prestito alla Sampdoria, per Gaetano si paventano invece le ipotesi Cremonese (sarebbe un ritorno) e Parma (dal suo mentore Fabio Pecchia) mentre Zerbin è finito nel mirino del Lecce".