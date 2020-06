Tsimikas accostato al Napoli, l'Olympiakos dice no a due offerte del Nizza: i dettagli

Uno dei calciatori accostati al Napoli con frequenza è il laterale dell'Olympiakos Kostas Tsimikas. Come riferisce la redazione di TMW, il Lille ha proposto 10 milioni di euro, poi 12 milioni di euro, ma entrambe sono state rimandate al mittente dalla società greca. L'Olympiakos vorrebbe almeno 20 mln di euro.

LA SPERANZA - Quasi certamente Tsimikas sarà un pezzo uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato e l'Olympiakos non ha fretta di vendere: in corsa ci sono Napoli e Lazio oltre a qualche club di Bundesliga. La speranza, come riferisce TMW, è di far partire un'asta che si avvicini ai venti milioni.