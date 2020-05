Tsimikas il prescelto, ma bisogna cedere Ghoulam con uno stipendio super e bonus residui: le cifre

Kostas Tsimikas resta l'obiettivo per la fascia sinistra. A gennaio - rivela il Corriere dello Sport - Napoli e Olympiacos non hanno concluso l'affare per una distanza di 5mln di euro. Il laterale è stato approvato anche da Manolas, che l'ha apprezzato in tv, e tutte le parti in causa attendono che l'affare si concretizzi. Il Napoli però deve cedere Ghoulam che ha un contratto da 4mln di euro netti a stagione, oltre a 5mln di bonus, residuo dei 12 ottenuti alla firma del rinnovo nel 2017 e non sarà semplice piazzarlo.