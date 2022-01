Tuanzebe in arrivo: già fissato il giorno delle visite mediche

Il Napoli è al lavoro sugli aspetti burocratici del trasferimento di Axel Tuanzebe. Le operazioni sono un po’ più complesse perché si tratta di un extracomunitario causa Brexit, se tutto andrà per il verso giusto le visite mediche dovrebbero essere programmate tra giovedì e venerdì. Il difensore in arrivo dal Manchester United contro la Juventus non ci sarà, potrebbe essere convocato contro la Samp domenica o mercoledì prossimo in Coppa Italia contro la Fiorentina. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.