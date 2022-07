Tuanzebe sempre sul mercato: tornato allo United, è pronto a partire di nuovo

Non soltanto Eric Bailly, per il quale si parla con forza dell'opzione Roma: altri cinque giocatori del Manchester United, riporta Sky Sports UK, sono considerati in esubero. I Red Devils sono aperti ad accogliere dunque proposte per i terzini Aaron Wan-Bissaka (in foto), Brandon Williams e Alex Telles e per i due difensori centrali Axel Tuanzebe (rientrato dal prestito non fortunatissimo al Napoli) e Phil Jones.