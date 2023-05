Tuanzebe stecca anche in Championship: il Man United 'silura' l'ex azzurro

Dopo i prestiti ad Aston Villa, Napoli e Stoke City, Axel Tuanzebe dovrà trovarsi una nuova sfida per la prossima stagione.

Dopo i prestiti ad Aston Villa, Napoli e Stoke City, Axel Tuanzebe dovrà trovarsi una nuova sfida per la prossima stagione. A fine giugno il suo contratto sarà scaduto e, come riportano i media inglesi, il Manchester United ha deciso che non gli sarà rinnovato. Non una sorpresa, visto il rendimento molto al di sotto delle aspettative delle ultime stagioni.