Tuanzebe subito con la Juve? La speranza di Spalletti per la ripresa

È in arrivo il primo colpo di mercato del 2022 per il Napoli di Luciano Spalletti, pronto ad accogliere Axel Tuanzebe. In via di definizione infatti l'ingaggio del 24enne difensore inglese di origine congolese, attualmente in forza all'Aston Villa ma di proprietà del Manchester United che dovrebbe cederlo al club azzurro con un prestito secco (di circa mezzo milione il costo dell'operazione). Il Corriere dello Sport nella sua edizione online fa sapere che Spalletti spera di poterlo avere a disposizione già dal prossimo match del 6 gennaio in casa della Juventus.