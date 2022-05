Tuanzebe torna al Manchester United: il Napoli ha già scelto il sostituto

Il Napoli non acquisterà Tuanzebe. Il difensore è arrivato in prestito secco e a fine stagione tornerà al Manchester United

Il Napoli non acquisterà Tuanzebe. Il difensore è arrivato in prestito secco e a fine stagione tornerà al Manchester United. Ma per completare il reparto servirà un quarto centrale, il primo obiettivo - scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola - è Leo Ostigard, di proprietà del Brighton, 22 anni, difensore norvegese che in pochi mesi di prestito ha strappato consensi. Un giocatore che piace al ds Giuntoli.