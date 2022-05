Tuanzebe torna allo United: due nomi per la sostituzione

Nei ragionamenti per il futuro c’è l’analisi sull’enigma difesa, o meglio ancora della fase difensiva

Nei ragionamenti per il futuro c’è l’analisi sull’enigma difesa, o meglio ancora della fase difensiva. Una delle poche certezze è che Tuanzebe tornerà al Manchester United - scrive il Corriere del Mezzogiorno - e servirà quindi un innesto in difesa. Piacciono il sudcoreano Min Jae Kim del Fenerbahce e Casale del Verona ma la portata dei rinforzi passa anche per le eventuali cessioni.