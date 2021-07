Tutino ad un passo dalla Salernitana: sta per sfumare la pista Parma

Non sarà al Parma il futuro di Gennaro Tutino. L'esterno napoletano è ad un passo dal ritorno alla Salernitana. A scriverlo è il quotidiano Tuttosport. Tutino era ad un bivio: restare in Serie B in una piazza ambiziosa come Parma oppure tornare in A con la squadra che aveva aiutato a conquistare il traguardo. Alla fine, a quanto pare, saranno proprio i granata a spuntarla.