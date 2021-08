Tutino al Parma, ci siamo: il ds emiliano è a Napoli per chiudere l'affare

In uscita, per il Napoli, prossima è la definizione della cessione di Gennaro Tutino al Parma: ieri il ds emiliano Perderzoli è arrivato in città - scrive il Corriere dello Sport - per chiudere l'affare intorno ai 6 milioni (con qualche bonus). A spuntarla, dunque, dovrebbe essere la società emiliana nonostante la corte serrata anche della Salernitana.