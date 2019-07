Tutino cerca un club in serie A, Verona in prima fila per il prestito del talento '96

“Ho fatto due annate bellissime a Cosenza che porterò sempre nel cuore. Potrei essere in partenza, ma la società non mi ha detto ancora niente, anche se c’è qualcosina. Per me è un onore essere qui, deciderà il Napoli. In serie A stavolta? Sì, in serie A”. Lo ha detto ieri Gennaro Tutino in un’intervista a Tv Luna.

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive a proposito del talento classe ’96 del Napoli: “Ieri il suo agente Vincenzo Pisacane è arrivato a Dimaro, il Verona sta spingendo più di tutti per il prestito dell’ex Cosenza”.