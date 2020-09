Tutino già a Salerno: oggi l'annuncio, i dettagli su formula e riscatto

Gennaro Tutino passa alla Salernitana. A fornire i dettagli della trattativa sono i colleghi di Tuttosalernitana: "Nella tarda mattinata di ieri il calciatore ha comunicato al Napoli la volontà di indossare a tutti i costi la maglia granata spingendo il direttore generale Giuntoli ad accettare l'offerta di Lotito che, a quanto pare, non era proprio in linea con gli accordi di dieci giorni fa. Il giocatore, pronto ad essere convocato per la sfida di sabato pomeriggio contro la Reggina (sarà staffetta con Djuric), arriva in prestito con diritto di riscatto, ma con obbligo intorno ai 4 milioni di euro in caso di promozione in serie A. Ingaggio importante per la categoria, a cui aggiungere i bonus in base a presenze, assist e gol. Domani mattina (oggi, ndr) sosterrà il primo allenamento con la Salernitana, mister Castori ha svolto un ruolo determinante per il buon esito dell'operazione".