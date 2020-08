Tutino ha detto sì alla Salernitana: nelle prossime ore incontro tra i club per chiudere

Importanti sviluppi per quanto riguarda la vicenda Gennaro Tutino. Secondo indiscrezioni raccolte dalla TuttoSalernitana.com, nella mattinata di oggi è arrivato il sì del calciatore, pronto ad accettare anche il prestito con obbligo di riscatto pur di indossare la maglia granata e provare a riaccendere minimamente l'entusiasmo di una tifoseria sfiduciata, ma che non potrebbe certo sminuire quello che sarebbe - ad ora - il colpo del mercato di serie B.

L'ex Cosenza, corteggiatissimo dal Monza e da mezza cadetteria, ha comunicato al procuratore e alle società di essere disponibile al trasferimento. Domani, al massimo lunedì pomeriggio, Napoli e Salernitana si incontreranno a Roma per limare gli ultimi dettagli: l'obbligo di riscatto in caso di promozione in serie A si aggirerà intorno ai 4 milioni di euro, ma non è da escludere che intervenga la Lazio acquistandolo da subito a titolo definitivo. Considerando che il calcio post Covid è in profonda crisi economica e che non ci sono soldi tra sponsor, botteghino, marketing e quant'altro, non sarebbe certo da sottovalutare una operazione del genere. Domani la giornata decisiva.