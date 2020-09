Tutino, Lotito stoppa l’arrivo alla Salernitana e l’affare diventa una telenovela

Stamattina il confronto tra il ds Giuntoli e il tecnico Fabrizio Castori, durante il quale era stato stabilito anche il numero di maglia. Il 9. Nel pomeriggio di oggi il calciatore si stava recando in sede per partire alla volta di Salerno, ma c'è stata la doccia fredda. La Salernitana ha preso tempo, pare su tentennamento del presidente Lotito. Chiariamo che Tutino vuole venire a Salerno a tutti i costi, saltasse la trattativa nessuno potrebbe trovare alibi come le pressioni virtuali dei tifosi che, anzi, lo aspettano a braccia aperte.

Non acquistarlo dopo l'incontro a pranzo dell'altro ieri non sarebbe affatto un bel segnale da parte della società che, ad una settimana esatta dall'inizio del campionato, deve comprare almeno sei giocatori per essere competitiva. Tutino è stanco di aspettare, questa telenovela rischia di penalizzare soprattutto lui. La dirigenza è in sede e sta facendo da tramite per evitare lo strappo definitivo. L'agente aspetterà altre 24 ore, poi inizierà a guardarsi altrove. E sarebbe l'ennesimo flop sul mercato.