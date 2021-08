Tutino-Parma, affare in stand-by: distanza di 2 milioni, i dettagli

Tra il Napoli e il Parma ballano circa due milioni per Gennaro Tutino e al momento non si registrano passi in avanti nella trattativa. A scriverlo è il Corriere dello Sport: "Il Parma non avanza su Tutino, ma neanche indietreggia, e quindi ostinatamente si resta distanti a quei due milioni, divenuti una forbice decisiva. Ma ci sono ancora venti giorni abbondanti per definire un affare che è lanciato".