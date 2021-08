Tutino-Parma, ufficialità in arrivo: il presidente twitta la bandiera italiana

L’operazione che porterà Gennaro Tutino dal Napoli al Parma è praticamente fatta. Il presidente dei ducali, Kyle Krause, ha anticipato via social l'arrivo dell’attaccante con un post sul proprio profilo Instagram. Il numero uno del Prima ha twittato la bandiera italiana. L’attaccante si trasferirà dal Napoli a titolo definitivo per 5 milioni di euro più uno di bonus in caso di promozione in Serie A e firmerà un quadriennale.

Forza Parma — Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) August 11, 2021