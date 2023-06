Tutino può tornare al sud: nuova esperienza in Serie B per l'ex azzurro?

Dopo la conferma di Gemmi, il Cosenza è pronto per il mercato. Come riporta Tuttosport il ds nei giorni scorsi ha incontrato l'attaccante Gennaro Tutino.

Dopo la conferma di Gemmi, il Cosenza è pronto per il mercato. Come riporta Tuttosport il ds nei giorni scorsi ha incontrato l'attaccante Gennaro Tutino. L'ex prodotto del settore giovanile del Napoli, sotto contratto con il Parma, è reduce dall'esperienza in prestito al Palermo. I rosanero stanno prendendo tempo per il riscatto, cercando uno sconto da parte del Parma. In questo stallo può inserirsi il Cosenza, il club dove Tutino s’è fatto le ossa e un nome, con la promozione in B del 2018. L’ingaggio è un ostacolo ma se il Parma decidesse di venire incontro al Cosenza, l'affare potrebbe andare in porto.