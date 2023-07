Tutino torna al sud: l'ex azzurro lascia il Parma, visite mediche in corso

TuttoNapoli.net

Gennaro Tutino è sempre più vicino a vestire la maglia del Cosenza per la seconda volta. Il giocatore, come riferisce Tifocosenza.it sta svolgendo in queste ore le visite mediche a Villa Stuart a Roma prima di mettersi in viaggio in direzione Assisi per raggiungere i nuovi compagni di squadra e mettersi a disposizione del tecnico Caserta. L'accordo con il Parma, proprietario del cartellino, è stato dunque definito e ormai mancano solo le firme e l'annuncio ufficiale per il gradito ritorno nella piazza calabrese.

Tutino ha infatti lasciato un ottimo ricordo in Calabria dove ha militato tra il 2017 e il 2018 conquistando da protagonista la promozione in Serie B e la successiva salvezza. Per lui 22 reti e 10 assist in 74 presenze con i Lupi.