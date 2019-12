Tutino verso l'addio al Verona: nuovo prestito in B, ci sono 3 pretendenti

Pochi minuti con l'Hellas Verona, in quello che doveva essere il suo primo anno di Serie A, così Gennaro Tutino a gennaio potrebbe fare le valigie e salutare il Bentegodi. Arrivano conferme circa un possibile passaggio in Serie B, come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Tutino a Verona sta trovando poco spazio, dovrebbe essere girato in prestito in serie B, si registra l’interesse di Salernitana, Juve Stabia e Ascoli".