Tutino vicino all'addio: c'è una grande differenza tra Salernitana e Parma

Movimenti in uscita per il Napoli. Fra i giocatori che potrebbero essere ceduti nella sessione di calciomercato ci sarebbe Gennaro Tutino. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, sono diverse le formazioni che sono interessate all'attaccante. Innanzitutto ci sarebbe la Salernitana che vorrebbe il rinnovo del prestito mentre il Parma avrebbe manifestato la volontà di acquistare il cartellino a 5 milioni di euro.