Tutti hanno pensato la stessa cosa quando ha segnato Samardzic

Lazar Samardzic ha 21 anni e questa potrebbe essere la stagione della sua definitiva consacrazione. Scherzi del destino: era dell'Inter, aveva già svolto le visite mediche, poi è tornato all'Udinese e ci è rimasto. Il Napoli lo ha seguito ma non ha affondato il colpo. Ieri il serbo ha segnato un gol pazzesco bissando la perla dello scorso anno sempre al Maradona.

Dopo il gol molti tifosi del Napoli avranno rimpianto il mancato acquisto estivo dato che la prossima estate ci sarà la fila per lui e il prezzo sarà decisamente più alto. Ma in rosa non c'era posto per uno come lui, il Napoli ha scelto Lindstrom per completare l'organico e ha fatto bene. Per Samardzic, eterno erede di Zielinski, se ne parlerà forse in futuro, anche se questo Piotr oggi è insostituibile.