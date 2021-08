Tutti i nomi sul taccuino di Giuntoli per la fascia sinistra

Emerson Palmieri resta il preferito di Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti per la fascia sinistra, ma la lista dei profili seguiti dal Napoli è bella lunga. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Estupiñán del Villarreal è l'ultima ipotesi (in prestito) possibile solo se il West Ham dovesse ripensarci. Al momento, potendo contare su una maggiore disponibilità economica, è il club inglese in vantaggio sull'ecuadoriano. In lista resiste il nome di Hincapié del Talleres, Bayer Leverkusen permettendo, così come quelli del greco Tsimikas del Liverpool, Mandava del Lille e Gudmundsson del Groningen",