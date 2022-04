Tutti pazzi per Bernabè: anche il Napoli segue il gioiello del Parma

Mancano tre giorni alla super-sfida del Maradona in programma lunedì alle 19 tra Napoli e Roma.

GIOVANILI PRIMAVERA, NON BASTA UNA PROVA GENEROSA: NAPOLI KO PER 2-1 CONTRO IL CAGLIARI Nel finale il rigore procurato e concretizzato dal solito bomber Ambrosino, poi ultimi minuti d'assedio senza la zampata vincente. LE ALTRE DI A MILAN, PIOLI VERSO DERBY CON L'INTER IN COPPA: "NON INFLUIRÀ NELLA LOTTA SCUDETTO" In campionato la lotta Scudetto è molto avvincente e la Coppa Italia non è certo da meno; domani sera, infatti, Inter e Milan si sfideranno nel match valido per la semifinale di ritorno dopo lo 0-0 dell'andata