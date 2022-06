Tutti pazzi per Gaetano: lo cercano 6 club di Serie A, ma lui vuole il Napoli

Tutti pazzi per Gianluca Gaetano. Sono diversi i club interessati al centrocampista di proprietà del Napoli

Tutti pazzi per Gianluca Gaetano. Sono diversi i club interessati al centrocampista di proprietà del Napoli reduce dalla promozione in Serie A con la Cremonese. Per Gaetano, si legge sul Corriere del Mezzogiorno, si è fatto avanti il Monza dopo Torino, Udinese, Sassuolo, Cremonese e Lecce ma il giocatore vuole giocarsi la chance di conquistare la maglia del Napoli che studierà con attenzione i suoi progressi.